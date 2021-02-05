Объем оказанных населению Удмуртии платных услуг сократился на 2020 год на 11,9%

За 2020 год населению Удмуртии оказали платные услуги на 62,5 млрд руб. Это на 11,9% меньше, чем в 2019 году, сообщает Удмуртстат.

Так, объем платных услуг на душу населения составил 41,6 тыс. руб. Две трети объема в их структуре занимали коммунальные телекоммуникационные и жилищные услуги.

Кроме того, что за прошедший год жителям республики оказали услуги бытового характера на 8 млрд руб. Это на 10.3% меньше, чем в 2019 году. Наиболее востребованным являются услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, ремонту и строительству, а также парикмахерские.