В Татарстане могут создать сервис для опровержения фейков

Власти Татарстана хотят создать ресурс, на котором будут опровергаться фейковые новости. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова.

«Возможно, есть необходимость создать ресурс, на котором можно было бы опровергать фейки и чтобы журналистам приходили уведомления»,— сказала она на брифинге в Кабмине. Госпожа Галимова не исключила, что такой сервис может появился в мессенджера Telegram.

«Есть известная фраза: "Пока правда надевает штаны, ложь уже успела обежать полмира". Есть необходимость оперативно развенчивать фейки. Будем думать, как это сделать»,— отметила Лилия Галимова.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"