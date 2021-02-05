На Кубани выявлено 185 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 34596 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 609,6.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 46 человек, в Туапсинском районе – 17 новых случаев, в Сочи – пять новых заболевших. За сутки в Краснодарском крае скончались 18 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 1560 летальных случаев, 26105 человек выздоровели, из них за последние сутки – 279 человек.

Анна Перова, Краснодар