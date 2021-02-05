«Опора России» предлагает в три раза снизить налоги для IT-компаний в Челябинской области

Челябинское региональное отделение «Опора России» направило в комитет законодательного собрания области по экономике и предпринимательству предложение о введении льготной налоговой ставки в 1% для IT-компаний. Сейчас организации, работающие в этой сферы, облагаются по упрощенной системе налогом на доходы в размере 3%, сообщает пресс-служба общественной организации.

По словам председателя комитета по финансовым рынкам челябинского отделения «Опоры России» Елены Фасаховой, введение льготной ставки не только поддержит IT-отрасль в регионе, но и в целом повысит инвестиционную привлекательность Челябинской области как территории с благоприятным налоговым режимом. Поправки рекомендуется внести в закон «Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области». Ставку в 1% предлагается установить для организаций и ИП, которые платят налоги на доходы с таких видов деятельности, как: разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в этой области и другие сопутствующие услуги, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, научные исследования и разработки.

Льготная ставка в размере 1% для IT-сектора уже действует в Смоленской, Курганской и Тюменской областях.