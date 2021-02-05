Штрафы на 2,5 млн рублей за продажу некачественной продукции наложили в Удмуртии

В 2020 году на виновных в продаже некачественной продукции в Удмуртии наложили 87 административных штрафов на 2,5 млн руб. Об этом сообщает Удмуртстат на данные управления Роспотребнадзора по республике.

Из общего количества проинспектированных продуктов, включая напитки и табачные изделия, было забраковано 17-21% приправ, пряностей и овощей, 7-10% хлебобулочных, кондитерских изделий, а также мяса, 4-6% безалкогольных напитков, сахара, мясных консервов. Также было забраковано и снижено в сортности 17% проверенной обуви и 14% одежды.