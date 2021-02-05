Курултай Башкирии направил в кабмин России законопроект о лицензировании домов престарелых

Депутаты Курултая Башкирии направили на рассмотрение правительства России законопроект о лицензировании деятельности домов престарелых, сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, «основная задача документа состоит в том, чтобы ввести этот бизнес в сферу контроля». «Сейчас большинство заведений, предоставляющих такие услуги, размещаются в малоприспособленных для этого помещениях, которые не отвечают санитарным и противопожарным требованиям. Надзорные органы их не видят — до тех пор, пока не случится скандал или пожар»,— цитирует его пресс-служба.

Напомним, в декабре прошлого года при пожаре в доме престарелых в Абзелиловском районе Башкирии погибли 11 человек.

Анна Соколова