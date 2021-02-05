Краснодарский краевой суд запретил стоянку автомобилей на косе Долгой

Суд апелляционной инстанции признал обоснованным доводы Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры, требующей запретить незаконную стоянку транспортных средств на косе Долгой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, Азово-Черноморская прокуратура во время проверки установила, что на косе Долгой, которая является особо охраняемой природной территорией, местный предприниматель организовал автокемпинг. Эта территория также находится в водоохранной зоне на берегу Азовского моря.

При этом стоянка автомобилей на автокемпинге была организована вне специального покрытия, на ней также отсутствовали сооружения, обеспечивающие охрану водных объектов от засорения, загрязненения, заиления и истощения вод.

После проверки прокуратура обратилась с исковым заявлением, однако Ейский городской суд в удовлетворении требований отказал. Тогда надзорное ведомство обжаловало решение в вышестоящей инстанции. Решением суда апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда стоянка была запрещена – до устранения требований в полном объеме.

Алексей Белянин