Telegram-канал: мэрия Уфы согласовала «Республике» проведение митинга

По данным Telegram-канала Bashmedia, который публикует фотографию документа за подписью вице-мэра Уфы Рустема Газизова, администрация Уфы согласовала незарегистрированному общественно-политическому движению «Республика» проведение митинга на площади перед Городским культурно-досуговым центром на Первомайской улице в Уфе (бывший ДК Химик). Мероприятие запланировано 14 февраля с 12 до 14 часов. Количество участников — около 500 человек. Организаторы ранее сообщали, что цель публичного мероприятия — выражение мнения о нарушении конституционных прав граждан в Башкирии и в стране.

Михаил Рафиков, который подавал заявление в мэрию, сообщил, что пока не получал письма от администрации. «Мне сказали, что ответ готов, но его вышлют во второй половине дня»,— добавил он.

Олег Вахитов