Нижегородскую «Дирекцию по строительству» признали нарушителем прав дольщиков

Суд признал неправомерной позицию АО «Специализированный застройщик Нижегородской области “Дирекция по строительству”», отказавшего выплатить компенсацию участнику долевого строительства, у которого площадь готовой квартиры оказалась меньше указанной в договоре.

По данным регионального управления Роспотребнадоза, речь идет о ЖК «Дом на Радио». После постройки дома дольщик выяснил, что его квартира оказалась меньше на 1 кв. м. Стоимость квадратного метра в этой квартире составляла 65 тыс. руб. Выяснив несоответствие между реальной площадью жилья и данными в договоре долевого участия, дольщик обратился с письменным заявлением в адрес застройщика с просьбой пересчитать стоимость квартиры и выплатить ему разницу.

Поучив заявление, «Дирекция по строительству» отказала в пересчете и выплате разницы. В компании указали на пункт договора о долевом участии, по которому пересчет цены возможен только если фактическая площадь жилья превышает указанному в документах на 5%. В случае с квартирой в «Доме на Радио» эта разница была меньше.

Дольщик обратился в нижегородское управление Роспотребнадзора, которое возбудило в отношении «Дирекции по строительству» дело об административном правонарушении из-за ущемления прав потребителей (ч.2 ст.14.8 КоАП РФ). Компания была оштрафована на 10 тыс. руб.

В «Дирекции по строительству» не согласились с решением Роспотребнадзора и обжаловали его в Арбитражном суде Нижегородской области. Арбитраж отклонил требования застройщика об отмене постановления Роспотребнадзора. «Дирекция по строительству» пыталась обжаловать это решение в Первом апелляционном суде, но и там получила отказ. После этого решение суда вступило в силу. В Роспотребнадзоре говорят, что теперь любой дольщик «Дирекции по строительству», столкнувшийся с аналогичной ситуацией, может обращаться в суд.

Теперь, чтобы получить 65 тыс. руб., дольщик должен обратиться в суд.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Специализированный застройщик Нижегородской области “Дирекция по строительству”» зарегистрировано в Нижнем Новгороде с 2013 года. Уставный капитал составляет 1,34 млрд руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор — Андрей Нечаев. Собственником является минимущества Нижегородской области. По итогам 2019 года выручка компании составила 34,9 млн руб., убыток — 14,№ млн руб.

Андрей Репин