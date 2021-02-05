ЧЭМК потратит около 8 млрд рублей на экологические проекты за два года План природоохранных мероприятий утвердили в соглашении с правительством области

Челябинский электрометаллургический комбинат подписал с правительством области соглашение, в котором утвержден перечень природоохранных мероприятий, сроки их выполнения и объем инвестиций, необходимый для реализации. Как сообщают в пресс-службе ЧЭМК, планируется, что предприятие в ближайшие два года планирует потратить на улучшение экологической обстановки в областном центре около 8 млрд руб. Документ подписали губернатор Алексей Текслер и генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский. Ранее планировалось, что мероприятия будут реализованы до конца 2024 года.

Почти 5 млрд руб. из этой суммы комбинат вложит в строительство и ввод в эксплуатацию новых газоочистных систем электродного производства. Благодаря реализации этого проекта должны существенно снизиться выбросы электродного цеха в атмосферный воздух. Обновленное оборудование позволит автоматически сжигать вредные вещества при высокой температуре. Вместе с тем планируется дооснащение старого оборудования системами газоочистки, за счет чего их коэффициент полезного действия повысится с нынешних 80% до 99%. На ЧЭМК сообщают, что комбинат уже закупил пресс компании Danieli (Италия) и смеситель Eirich (Германия). Весь проект планируется завершить до 2022 года.

Также соглашение предусматривает установку за счет предприятия станций контроля воздуха в контрольных точках предприятия, которые будут передавать данные в информационно-аналитический центр экологического мониторинга. Планируется озеленение и благоустройство территории ЧЭМК. Кроме того, комбинат обязался профинансировать разработку мероприятий по локализации негативного воздействия шлакоотвала.

«Контроль выполнения программы производится на самом высоком правительственном уровне. Мы еще годом ранее заключили с надзорными органами и властью региона четырехстороннее соглашение, подписи под которым поставили представители ЧЭМК, губернатор Алексей Текслер, министр природных ресурсов и экологии России и руководитель Росприроднадзора. Теперь с губернатором согласована двухлетняя экологическая программа»,- прокомментировал подписание Павел Ходоровский.

«Сегодняшнее соглашение по сути завершило этап по определению всех мероприятий, связанных с реальным улучшением экологической ситуации, в первую очередь, в Челябинске,- отметил Алексей Текслер. - С этого года мы начнем реальную работу по квотированию выбросов, и там, помимо вала, объема, мы основное внимание уделяем классу опасности выбросов, и это очень существенно. анализ работы показал, что необходимо ряд мероприятий, которые несут максимальную экологическую нагрузку на город, провести раньше».