За сутки в Черноземье коронавирусом заболели 1157 человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья выявлено 1157 новых случаев заболевания. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 187,96 тыс. человек. Из них выздоровели 166,93 тыс. (1,23 тыс. за последние сутки). Количество новых летальных случаев составило 35: в Воронежской области скончались 15 человек, в Белгородской — восемь, в Курской и Орловской — по четыре, в Липецкой и Тамбовской — по два. Всего с марта 2019 года умерли 3446 пациентов с коронавирусом.

В Белгородской области — 170 новых диагнозов (всего 28,29 тыс.). Выздоровели 145 человек (всего 25,66 тыс.). За все время пандемии скончались 400 пациентов.

В Воронежской области — 368 новых диагнозов (всего 60,07 тыс.). Выздоровели 375 человек (всего 54,01 тыс.). За все время пандемии скончались 1622 пациента.

В Курской области — 177 новых диагнозов (всего 27,15 тыс.). Выздоровели 182 человека (23,86 тыс.). За все время пандемии скончались 389 пациентов.

В Липецкой области — 145 новых диагнозов (всего 21,66 тыс.). Выздоровели 175 человек (17,74 тыс.). За все время пандемии скончались 383 пациентов.

В Орловской области — 155 новых диагнозов (всего 27,52 тыс.) Выздоровели 186 человек (24,37 тыс.). За все время пандемии скончались 369 пациентов.

В Тамбовской области — 152 новых диагноза (всего 23,28 тыс.). Выздоровел 171 человек (21,29 тыс.). За все время пандемии скончались 283 пациента.

Александр Прытков