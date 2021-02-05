Хлебное сдерживание

Ярославские производители и продавцы продовольственных товаров присоединились к инициированному правительством России соглашению по сдерживанию цен на наиболее востребованные продукты питания. Для поддержки производителей хлебобулочной продукции регион получил федеральную ссуду. Руководители некоторых предприятий считают, что одна из причин роста цен на продовольствие – существовавшее до конца прошлого года отсутствие ограничений на экспорт. В правительстве региона говорят, что они всеми силами пытаются сдерживать цены на основные продовольственные товары.

В конце 2020 года для сдерживания роста цен на базовые продукты питания, Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров страны по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина подписали соглашение о том, что цены на сахар-песок и подсолнечное масло не должны превышать определенного уровня. По данному соглашению предельная розничная цена за 1 кг сахара не должна превышать 46 руб. а стоимость 1 л. подсолнечного масла – 110 руб. В Ярославской области к соглашению присоединились около 1 тыс. магазинов и три оптовые организации.

«Мониторинг розничных цен на сахар-песок и подсолнечное масло, а также на другие основные продукты питания и их складские запасы проводится департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка еженедельно. Контроль за соблюдением соглашений в части стабилизации цен на сахар-песок и масло подсолнечное возложен на налоговые органы и антимонопольную службу»,— рассказала "Ъ-Ярославль" заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина.

По данным Ярославльстата, с 11 по 25 января 2021 года средняя по области цена на масло подсолнечное снизилась на 0,9% и составила 119,02 рубля, что меньше показателя по Центральному федеральному округу. Так, в Рязанской области масло подсолнечное в среднем стоит 121,16 рубля, в Ивановской — 122,47 рубля, во Владимирской — 125,36 рубля, в Костромской — 129,48 рубля. Цена на сахар в регионе снизилась на 0,7% и составила 48,02 рубля за килограмм.

Также госпожа Шишина сообщила, что в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова с 2021 года будет софинансироваться федеральная субсидия на поддержку мукомолов и хлебопекарных предприятий. Федеральный бюджет направил региону субсидию в размере 28,2 млн руб. Эти деньги предназначены на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы мукомольными предприятиями, и на возмещение затрат на производство 1 т хлеба и хлебобулочных изделий предприятиями хлебопекарной промышленности.

В департаменте отметили, что предпринятые меры позволяют сдерживать цены на муку и хлеб. По данным Ярославльстата, с 11 по 25 января этого года цена на муку в регионе снизилась на 0,7% и составила 41,69 руб. за кг. Это один из самых низких показателей в регионах ЦФО. Во Владимирской области мука стоит 43,45 руб. за кг, в Ивановской — 45,12 руб., в Костромской — 43,78 руб., и в Рязанской — 44,85 руб. за кг. Средняя стоимость буханки ржаного и ржано-пшеничного хлеба в регионе составляет 27 руб., в Рязанской области — 28,3 руб., во Владимирской — 28,4 руб., в Ивановской — 30,8 руб. и в Костромской — 33,6 руб.

Как считают ярославские предприниматели-мукомолы и производители хлебобулочных изделий, выделение федеральных средств является одной из действенных мер, которая позволяет сдерживать цены на хлебобулочную продукцию и кондитерские изделия. Однако есть предприятия, которым удается удерживать цены на хлеб самостоятельно. Например, на сегодняшний день АО «Рыбинскхлебпродукт» не получает дотаций, компенсаций и других выплат. На предприятии отмечают, что они не торгуют в розницу, а оптовая цена на их товары не изменилась, поэтому выручка и затраты пока остаются неизменными.

«Комбинат не торгует в розницу, оптовая цена на нашу продукцию пока не изменилась. Соответственно — выручка от продажи муки не упала, затраты пока не выросли. У предприятия есть запасы зерна, позволяющие пока держать цены неизменными. В весенний период надо будет докупить зерно, с тем, что бы хватило до нового урожая»,— рассказал "Ъ-Ярославль" генеральный директор АО «Рыбинскхлебпродукт» Николай Горбачев.

По словам господина Горбачева, сейчас закупочные цены спрогнозировать невозможно, они сложатся примерно к концу февраля, после того, как вступят в силу меры по регулированию экспорта зерновых. Об этих мерах еще в декабре прошлого года объявило правительство РФ. В частности, с 9 января были повышены экспортные пошлины на семена подсолнечника и рапса, с 1 февраля по 30 июня 2021 года введена пошлина на вывоз сои из России, с 15 февраля до конца июня — экспортная квота на зерно и пошлина на пшеницу.

Николай Горбачев отметил, что, введя экспортные ограничения правительство фактически признало, что причиной роста цен на продукты переработки зерна стало отсутствие ограничений экспорта. По его словам, никто из работающих в пищевой отрасли не выступает с призывом закрыть экспорт полностью и навсегда, но нужен тщательный контроль за экспортом.

«Если будет перепроизводство и избыточное предложение на внутреннем рынке, то это отрицательно скажется на производителях зерновых. Думаю, Минсельхоз и правительство в целом смогут правильно определить потребности внутреннего рынка и принять соответствующие меры. Экспортеры зерна — это крупные, в том числе, международные компании, финансовые возможности которых больше, чем возможности российских мукомольных и комбикормовых заводов, поэтому разработка и осуществление мер по регулированию внешнеэкономической деятельности необходимы, и не в "пожарном режиме", как это было в конце 2020 года»,— отметил Николай Горбачев.

Сдерживать цены на свою продукцию пытаются и региональные производители яиц, несмотря на увеличение себестоимости продукта. По словам Валентины Шишиной, на горячую линию департамента ежедневно поступают звонки от жителей Ярославской области с жалобами на повышение цен на яйца, которые являются продуктами первой необходимости. По данным Росстата, куриные яйца в России за 2020 год подорожали на 15,1%, а за декабрь — на 13,2% к ноябрю прошлого года. В 2021 году с 11 по 25 января этого года средняя стоимость десятка яиц в Ярославской области не изменилась и составила 70,11 руб. Во Владимирской области десяток яиц стоит 77,12 руб., в Рязанской – 74 руб., в Ивановской – 72,92 руб. и в Костромской – 71,41 руб.

«На вторую половину января цена за десяток куриных яиц в Ярославской области установилась на уровне 70,27 рубля, что выше уровня прошлого года на 4,4%. В ближайшее время повышения цен мы не планируем»,— отметила генеральный директор птицеводческой компании «Волжанин» Людмила Костева.

Производители яиц рассчитывают, что принятые меры по регулированию рынка зерновых и масличных культур, в частности, введенные экспортные пошлины, позволят к марту 2021 года обеспечить снижение закупочных цен на пшеницу, масло, шрот и другие компоненты комбикорма, что, в свою очередь, позволит стабилизировать себестоимость производства яйца.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отметил, что региональные власти всеми доступными способами пытаются сдерживать рост цен на продукты, и в настоящее время в регионе динамика цен соответствует общероссийским тенденциям.

«Мы всеми доступными способами сдерживаем рост цен, динамика которых в Ярославской области стабильно соответствует общероссийским тенденциям. Работаем в тесном взаимодействии с Минсельхозом РФ»,— говорит глава региона

Он отметил, что благодаря комплексной работе по стабилизации цен на основные продукты питания их стоимость в регионе в настоящее время ниже, чем в среднем по стране.

«Мы постоянно ведем мониторинг стоимости продуктов питания и их складские запасы — сейчас их хватит на 39 дней торговли, что больше, чем на ту же дату прошлого года»,— уточнил Дмитрий Миронов.

София Бастрыгина