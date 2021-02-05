Оборот розничной торговли в Удмуртии сократился на 4,6%

За 2020 год оборот розничной торговли Удмуртии составил 239,7 млрд руб. Это на 4,6% меньше значения 2019 года в сопоставимых ценах, сообщает Удмуртстат.

Так, населению республики было продано продуктов, включая напитки и табачные изделия, на 125,8 млрд руб., непродовольственных товаров — на 113,9 млрд руб. Это на 0,03% больше и на 9,4% меньше, чем в 2019 году. В среднем на душу населения было продано товаров в на 159,7 тыс. руб., в том числе продуктов на 83,8 тыс. руб., непродовольственных товаров — на 75,9 тыс. руб.