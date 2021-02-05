Следствие проверит законность строительства дома на ул. Георгия Димитрова в Самаре

Более ста жильцов домов №110, 110 «а» и 108 по ул. Георгия Димитрова в Самаре направили коллективное обращение в Следственное управление. Они попросили правоохранителей проверить законность выдачи решения о строительстве многоквартирного здания между их домами. Об этом сообщает региональное СУ СК.

«По мнению заявителей, документы на строительство дома были выданы без положительного санитарно-эпидемиологического заключения. Также в обращении заявители просят прекратить строительство указанного дома, запретить выезд спецтехники застройщика через газон»,– говорится в сообщении.

В четверг глава следственного управления по Самарской области Валерий Самодайкин провел личный прием 11 граждан на эту тему. По итогам встречи было решено провести процессуальную проверку.

Георгий Портнов