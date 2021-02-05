Задолженность промышленных потребителей Удмуртии за газ сократилась за год на 115 млн рублей

Общая просроченная задолженность промышленных потребителей перед поставщиком газа - компанией «Газпром межрегионгаз Ижевск» на 1 января 2021 составила 910 млн руб. Это на 11 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,02 млрд руб.)

Из числе проблемных теплоснабжающих организаций, полностью погасили долги следующие предприятия:

- МУП «ЖКХ» г. Можга — 84,8 млн руб.;

- МУП «ТеплоСервис» г. Воткинск — 19,9 млн руб.;

- МУП «Жилкоммунсервис» МО «Граховский район» — 6,5 млн руб.;

- МУП «Спецдомоуправление» г. Ижевск — 9,4 млн руб.;

- МУПП «Коммун-сервис Первомайское» МО «Киясововский район» — 8,7 млн руб.

«Достигнутый результат стал итогом эффективной совместной работы поставщика газа, правительства Удмуртии и представителей муниципалитетов. В настоящее время продолжается работа по контролю за соблюдением Графика погашения задолженности теплоснабжающих организаций, подписанного руководителями ООО "Газпром межрегионгаз" и главой республики»,— отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексей Вершинин.