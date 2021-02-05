В Оренбуржье число заболевших коронавирусом приближается к 35 тысячам

В Оренбургской области за последние сутки зафиксировано 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц выписаны 164 пациента, умерли четыре человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом в пятницу сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего за период пандемии в Оренбургской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 34 859. За этот период выздоровело 31069 человек, умерли 502 человека.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на шестом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областей, а также Пермского края.

Ани Айвазян