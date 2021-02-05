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Журналист Александр Невзоров

Фото: Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

РВИО обвинило Невзорова в реабилитации нацизма

Российское военно-историческое общество (РВИО) направило заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Зое Космодемьянской на предмет нарушения статьи УК РФ о реабилитации нацизма. 3 февраля в эфире программы «Невзоровские среды» на радио «Эхо Москвы» журналист прокомментировал новый фильм «Зоя». Он сказал, что в действиях Зои Космодемьянской «заслуги-то никакой не было», и назвал ее фанатиком, который исполняет приказ.

«Учитывая значительную аудиторию радио "Эхо Москвы"... считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма.— “Ъ”)»,— говорится в заявлении на сайте организации.

«Заслуги Космодемьянской Зои признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на советское государство и фальсификацией исторической правды»,— заявили в РВИО. По мнению общества, высказывания журналиста «направлены на отрицание подвига героя» и «на умаление памяти о Великой Отечественной войне».

РВИО попросило Генпрокуратуру привлечь журналиста к уголовной ответственности по п. 2 ст. 354.1 УК РФ. Санкции по данному пункту предусматривают штраф до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

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