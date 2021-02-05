Госпиталь в бывшем «особняке Аяцкова» откроется в марте

В микрорайоне «Октябрьское ущелье» Саратова готовится к открытию новый корпус областного госпиталя ветеранов. Об этом по итогам визита на объект сообщил в своем Instagram губернатор Валерий Радаев.

В настоящее время ведутся отделочные работы на фасаде здания, часть помещений готова к сдаче. После сдачи корпуса начнется монтаж лифтового оборудования. Подрядчики обещают, что объект будет готов к 1 марта.

Здание на улице Соловьиной, 36 известно, как бывший особняк экс-губернатора области Дмитрия Аяцкова. Оно простаивало без использования более 10 лет.

Марина Ковалева