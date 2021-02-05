Акции китайского конкурента TikTok выросли на 200% в ходе IPO

Акции китайского сервиса коротких видео Kuaishou Technology — конкурента TikTok и второго по величине аудитории сервиса коротких видео в стране — выросли почти на 200% утром в пятницу, первый день торгов на Гонконгской фондовой бирже. Тем самым общая стоимость компании оценивается в $1,43 трлн гонконгских долларов ($182,8 млрд). Позже цена акций несколько снизилась, однако они все еще торгуются на 160% дороже изначальной цены на IPO.

В ходе IPO сервис привлек 41,3 млрд гонконгских долларов ($5,4 млрд). Если Kuaishou выпустит дополнительные акции — по условиям размещения у нее есть опцион на допэмиссию в случае высокого спроса на акции,— то привлеченная сумма вырастет до $6 млрд. По данным Eikon Refinitiv, это крупнейшее технологическое IPO в мире с момента размещения Uber в мае 2019 года.

Сервис Kuaishou был создан в 2011 году, сейчас у него более 481 млн ежемесячно активных пользователей. Компания остается в основном убыточной — за первые девять месяцев 2020 года ее убыток составил 7,2 млрд юаней ($1,1 млрд), хотя ранее она периодически выходила на небольшую прибыль.

Яна Рождественская