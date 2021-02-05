Предприниматели Удмуртии нарастили онлайн-продажи на Wildberries на 92%

В 2020 году продажи предпринимателей Удмуртии на онлайн-площадке Wildberries составили 854 млн руб. Это на 92% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба ритейлера.

Отметим, что за прошедший год жители Удмуртии приобрели на Wildberries товары на сумму около 2 млрд руб. Это в два раза больше, чем за 2019 год. Число активных пользователей онлайн-магазина из республики также выросло в два раза — до 153 тыс. человек.

Самыми популярными покупками жителей Удмуртии на Wildberries стали одежда, обувь, товары для красоты и игрушки. Их продажи выросли за год на 97%, 43%, 163% и 153% соответственно. Больше всего — в 18 раз — увеличились продажи товаров из категории «Здоровье». Самыми востребованными стали медицинские маски и антисептики.