В Ярославской области еще двое скончались от коронавируса 183 человека заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще две смерти от коронавируса. Скончались женщина 1947 года рождения и мужчина 1951 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 183 новых случая заражения COVID-19. За это же время 167 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по сведениям на 5 февраля, в области выявлено 29037 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из числа заболевших 27307 человек выздоровели. 324 больных умерли. В больницах находятся 1295 человек, из них 700 — с установленным диагнозом COVID-19 и 595 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 14583 человека. На втором месте Рыбинск — 3563 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлено 1617 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 218, 195 и 148 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2806 тестов на коронавирус. Карантин установлен для 7849 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов