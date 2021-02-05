На Дону выявили 364 новых случая COVID-19

В ростовской области за прошедшие сутки было выявлено 364 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Ростове-на_Дону — 141. В Сальском районе зарегистрировано 14 случаев, в Гуково, Новочеркасске и Таганроге — по 12, в Батайске, Шахтах, Неклиновском районах — по 11, в Зерноградском районе — 10, в Белокалитвинском, Красносулинском и Мясниковском районах — по девять, в Новошахтинске — восемь, в Азове, Семикаракорском и Тацинском районах — по семь. По шесть новых случаев заражения выявлено в Азовском и Егорлыкском районах, по пять — в Волгодонске и Тарасовском районах, по четыре — в Веселовском и Песчанокопском районах, по три — в Аксайском, Багаевском, Зимовниковском, Кагальницком, Константиновском, Куйбышевском, Милютинском, Пролетарском, Ремонтненском и Целинском районах, по два — в Волгодонском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Усть-Донецком, Цимлянском и Шолоховском районах, по одному — в Верхнедонском и Мартыновском районах.

За прошедшие сутки в области выздоровели 429 человек. Скончались 29 человек.

По состоянию на утро 5 февраля количество инфицированных в области превысило 65,5 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1559. Коэффициент распространения инфекции — 0,97 За весь период пандемии выздоровели более 55,4 тыс. человек, умерли 2 762 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 2,1 тыс. человек.

Наталья Шинкарева