За сутки в Татарстане подтвердили 84 случая коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки выявили 84 новых случая COVID-19, из них три являются завозными, а остальные — контактными.36 человек госпитализировано, 48 получают лечение на дому, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Среди заболевших — пятеро несовершеннолетних и 29 человек старше 60 лет. В Казани подтвердили 36 новых случаев, в Набережных Челнах — 14, в Зеленодольском и Тукаевском районах — по пять, в Верхнеуслонском — четыре, в Дрожжановском и Лениногорском — по три, в Альметьевском, Нижнекамском — по два, в Алексеевском, Арском, Бугульминском, Высокогорском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Новошешминском, Нурлатском и Пестречинском — по одному.

Всего в Татарстане выявили 16 469 случаев COVID-19.Выздоровели 12 978 человек, в том числе 97 за минувшие сутки. Скончались 285 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"