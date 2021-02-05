Выпуск сельхозпродукции в Удмуртии за 2020 год вырос на 4,3%

За 2020 год аграрии Удмуртии выпустили продукцию на 71,7 млрд руб. Это на 4,3% больше, чем в 2019 году, сообщает Удмуртстат.

Отметим, что за прошедший год в республике намолотили 647,7 тыс. тонн зерна, что на 3,5% больше, чем в 2019 года. Также было собрано 362,3 тыс. тонн картофеля и 105,7 тыс. тонн овощей, что на 7,8% и 8,8% меньше, чем в позапрошлом году.

Кроме того, было произведено 188 тыс. тонн скота и птицы на убой, что на 2,6% больше, чем в 2019 году. Валовый надой молока вырос на 5,4% и составил 870,8 тыс. тонн. Производство яиц выросло на 0,6% до 1,08 млрд штук.