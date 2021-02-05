«Инсити» получил на 3,6 млрд рублей на строительство микрорайона в Краснодаре

Компания «Инсити» и Сбербанк заключили договор проектного финансирования строительства микрорайона «Любимово» в Прикубанском округе краевой столицы. Застройщику открыты невозобновляемые кредитные линии на сумму 3,6 млрд руб., сообщается в пресс-релизе финансовой организации.

На эти средства планируется построить два литера жилой площадью 130 тыс. кв.м., рассчитанных на 1744 квартиры. Это первый совместный проект банка и застройщика.

Микрорайон «Любимово» располагается в районе пересечения улиц Батуринской и Семигорской. Проект состоит из 16 жилых домов переменной этажности. Застройщик также планирует построить здесь школу на 1750 мест, три детских сада на 350 мест и два торговых центра. Строительство первого этапа микрорайона уже началось и планируется к завершению в конце 2022 года.

Как сообщила управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко, в прошлом году банк выделил 34 млрд руб. на строительство жилья на Кубани. На эти средства возводится 1,4 млн квадратных метров или более 40 тыс. квартир. «В 2020 году кредитный портфель финансирования проектов с эскроу банка увеличился вдвое», - отметила она.

Андрей Ульченко