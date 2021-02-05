Еще у 473 нижегородцев обнаружили коронавирус

В Нижегородской области число случаев заражения коронавирусом COVID-19 выросло до 86,78 тыс., сообщили в оперштабе РФ. В том числе за последние сутки заболевание обнаружили у 473 жителей региона.

За время пандемии коронавирусом переболели и выздоровели 78,9 тыс. нижегородцев, скончались 2,18 тыс. пациентов. Сейчас лечение получают более 5,67 тыс. жителей региона.

Всего в России к 5 февраля выявили 3,93 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3,; млн заболевших, скончались 75,7 тыс. пациентов.

Анастасия Еремина