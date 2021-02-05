В Тюменской области выявили 130 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрировали 130 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил информационный центр по мониторингу заболевания. Еще один пациент скончался.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 28 909 случаев коронавирусной инфекции. Более 27 тыс. пациентов уже выздоровели, еще 254 человека скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 16 688 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 934 606 человек, более 3,3 млн пациентов выздоровели, 75 732 человека скончались.

Михаил Мананников