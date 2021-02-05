На Ямале зарегистрировали 59 новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) зарегистрировано 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

По данным центра, ЯНАО относиться к регионам с наименьшим темпом суточного прироста заболеваемости — 0,2%. С начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 35 923 человек, более 32 тыс. пациентов уже вылечились, 385 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 16 688 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 934 606 человек, более 3,3 млн пациентов выздоровели, 75 732 человека скончались.

Михаил Мананников