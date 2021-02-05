Объем строительных работ в Удмуртии за 2020 год вырос на 1%

В 2020 году в Удмуртии выполнили работы по виду деятельности «Строительство» на сумму в 54 млрд руб. Это на 1% больше, чем в 2019 году, сообщает Удмуртстат.

За прошедший год в республике построили 11,2 тыс. квартир площадью 802,6 тыс. кв. м, что на 6% больше, чем в 2019 году. Ввод домов в сельской местности вырос на 12% и составил 287,7 тыс. кв. м.

Кроме того, приняты в эксплуатацию 95 нефтяных скважин, 120,4 км газовых сетей, 10,8 км водопровода. Сеть автомобильных дорог в Удмуртии увеличилась на 1,9 км. В сельском хозяйстве сданы помещения для крупного рогатого скота на 7,2 тыс. мест, силосные и сенажные сооружения на 8,1 тыс. куб. м. Также сданы несколько детсадов и школа в Ижевске на 825 мест.