В Элисте осудят чиновницу за причинение администрации ущерба в 10 млн рублей

В Элисте прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника по строительству и городскому хозяйству администрации города. Женщина обвиняется в использовании своих служебных полномочий, повлекших нарушение прав и интересов граждан, а также организаций, и охраняемых законом интересов общества и государства (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, в 2017 году начальник управления городского хозяйства и административно-технического контроля мэрии города исключила часть необходимых работ и необоснованно включила в муниципальный контракт и локальную смету проектно-сметной документации работы, предусматривающие перевозку грузов автомобилями по завышенной стоимости. Также она, предположительно, подписала документы о якобы выполненных работах, что причинило материальный ущерб администрации Элисты в размере свыше 10 млн руб.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Элистинский городской суд. Как уточнили в ведомстве, в июле 2020 года чиновница уже была осуждена по ч. 1 ст. 285 УК РФ при аналогичных обстоятельствах.

Мария Шахрай