Председатель саратовского правительства требует проверить общепит

Правительство Саратовской области требует проверить информацию о работе ряда заведений общественного питания после 23 часов. Соответствующее обращение в прокуратуру и управление Роспотребнадзора области направил председатель правительства региона Роман Бусаргин.

В настоящее время в области действует запрет на работу организаций общепита с 11 часов вечера до шести часов утра. Он был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Господин Бусаргин отмечает, что сообщения о нарушении запрета ему поступают в социальных сетях. «Очевидно, что после 23.00 там собирается большое количество посетителей не для приема пищи, - предположил он. - На записях также зафиксированы многочисленные нарушения федерального законодательства и санитарных норм».

По словам чиновника, власти понимают экономические сложности, с которыми столкнулся бизнес, поэтому «стараемся смягчать ограничительные меры, как только это становится возможным». В частности, готовится пакет налоговых льгот для представителей пострадавших отраслей. «Но возникает вопрос – справедливо ли требовать послаблений и льгот, демонстративно попирая установленные законы?» - усомнился Роман Бусаргин.

Марина Ковалева