Власти Сочи помогут восстановить сгоревший приют для бездомных животных «Бим», сообщили в пресс-службе мэрии. Пожар произошел в ночь с 1 на 2 февраля. Во время происшествия погибли две собаки, сгорело помещение с запасами сухого корма. Установлено, что причиной пожара стал поджог. В настоящий момент акт о поджоге передан в отдел полиции Хостинского района для возбуждения уголовного дела. «В течение нескольких дней совместными усилиями приют "Бим" восстановят после пожара. Будет приобретен новый вольер, закуплены корма», - рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Мамлай.

Как писал “Ъ-Кубань”, Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в деятельности зоозащитной организации Геленджика. Установлено, что в приюте не осуществляется учет, идентификация животных, не выполняются карантинные и профилактические мероприятия, а питомцы не проходят диагностические исследования.

Наталья Решетняк