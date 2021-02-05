Производители минудобрений готовы ограничить рост цен

Российские компании-производители минеральных удобрений готовы сдержать рост цен на продукцию в случае резкого изменения макроэкономической ситуации. Об этом было заявлено на совещания представителей компаний с замминистра промышленности и торговли РФ Михаилом Ивановым.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, участники совещания подтвердили готовность работать в рамках подписанного в 2019 году соглашения между Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) и Агропромсоюзом – и в полном объеме обеспечить потребителей минеральными удобрениями. Соглашение, в частности, предусматривает, что при резком изменении макроэкономической ситуации, могут применяться механизмы сдерживания цен на минеральные удобрения, не нарушающие рыночных принципов ценообразования.

По мнению участников совещания, один из факторов сохранения стабильной ситуации с поставками удобрений – заблаговременное планирование и осуществление потребителями закупок удобрений в течение года. В ряде случаев так и происходит, при этом Минсельхоз России оказывает аграриям субсидиарную поддержку в рамках поддержки сельскохозяйственного производства.

«С учетом восстановительного тренда цен на минеральные удобрения на мировом рынке в период подготовки к весенним полевым работам, Минпромторг России предлагает сосредоточить усилия на координации действий производителей и потребителей минеральных удобрений, чтобы обеспечить стабильность поставок этой важнейшей для аграриев продукции. Думаю, что совместная работа отраслей и профильных ведомств позволит нам уверенно пройти весенний и осенний периоды высокого спроса», — заявил на совещании Михаил Иванов.

В 2020 году производство минеральных удобрений в России выросло по сравнению с 2019 годом на 5,5% и составило почти 55 млн тонн. Сегодня российские производители выпускают более 60 видов минеральных удобрений высокого качества, которые пользуются спросом как на внутреннем, так и на глобальном рынке.

В прошлом году сельхозпроизводители, по статистике Минсельхоза России, закупили 4 млн тонн минеральных удобрений (в действующем веществе), что на 466,8 тыс. тонн больше показателя 2019 года. По первоначальным данным региональных органов управления АПК, в 2021 году аграрии планируют приобрести порядка 4,5 млн тонн минеральных удобрений (11 млн тонн в физическом весе).

В Пермском крае производством минеральных удобрений занимаются ПАО «Уралкалий», филиалы «Азот» и «Минеральные удобрения» АО «ОХК „Уралхим“».