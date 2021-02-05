В МВД пообещали отреагировать на возможные проступки полицейских на акциях в Казани

Управление МВД РФ по Казани пообещало отреагировать на возможные дисциплинарные проступки полицейских при их выявлении во время незаконных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом на сессии Казгордумы заявил глава ведомства Александр Мищихин.

По его словам, управление просматривает и изучает все видео с акций, которые опубликованы в сети. «Если в действиях сотрудников появляются какие-то дисциплинарные проступки, мы на них реагируем. В данном случае есть у нас еще Следственный комитет Российской Федерации. Если какие-то действия явно превышают полномочия, мы все материалы сами инициативно направляем в Следственный комитет, чтобы они дали правовую оценку. В данном случае эти события, я так понимаю, были не так давно, поэтому, наверное, есть еще сроки рассмотрения, по результатам которых, если будут такие обращения, мы обязательно уведомим граждан, есть в действиях их какие-то нарушения или нет», — сказал господин Мищихин.

Напомним, акции в поддержку господина Навального прошли в Казани 23 и 31 января. В первом случае были задержаны свыше 100 человек, во втором — более 400 человек.

"Ъ-Казань"