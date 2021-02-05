HeadHunter: каждому пятому нижегородцу не хватает зарплаты на основные нужды

По данным исследования HeadHunter, каждому пятому жителю Нижегородской области (21% опрошенных) не хватает зарплаты, чтобы покрыть ключевые потребности. Еще 43% опрошенных сообщили, что им хватает зарплаты с трудом. Денег на основные нужды хватает 37% опрошенных.

«Чаще всех на нехватку денег сетуют рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы. Те, кому заработной платы хватает на все, преобладают среди сотрудников банков, IT-специалистов и строителей»,— рассказали в HeadHunter.

Из тех, кому недостаточно зарплаты на основные нужды, 40% нижегородцев сообщили о нехватке более 20 тыс. руб. в месяц, 23% — о нехватке 15-20 тыс. руб. Также 23% опрошенных указали, что им не хватает 10-15 тыс. руб. в месяц. Остальным 14% не хватает менее 10 тыс. руб. Чтобы получить недостающую сумму, 42% нижегородцев занимают деньги у знакомых, 27% пользуются кредитными картами. Кредиты в банке берут только 8% опрошенных, в долг у работодателя деньги берут 3% нижегородцев. Еще 39% опрошенных не прибегают ни к одной из вышеперечисленных мер.

При нехватке денег нижегородцы чаще всего отказываются от путешествий и новой одежды (78% опрошенных) и интересного досуга (73%), реже – от платной медицины и лекарств (46%) и трат на образование (39%). Чтобы увеличить свой доход, 78% опрошенных нижегородцев планируют сменить работу, 56% осваивают новые навыки, 37% ищут подработку, 28% ищут повышения на нынешнем месте работы. Создать пассивный доход за счет инвестиций пытаются 7% опрошенных.

Анастасия Еремина