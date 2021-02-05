На Ставрополье осудили мужчину, бросившего гранату во двор соседям

Суд признал виновным жителя Ставропольского края Алексея Тупаева в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств), ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Суд установил, что вечером 10 мая 2020 года Тупаев в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа бросил ранее найденную им гранату во двор, где находились его соседи. Причиной стало то, что мужчина был недоволен громким поведением соседей в своем доме. В результате взрыва пострадали 19 человек, среди которых были два малолетних ребенка. Кроме того, было повреждено имущество соседей. «Сразу же после этого один из мужчин попытался задержать злоумышленника, но он причинил потерпевшему ножом телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью»,— говорится в сообщении. Суд назначил Тупаеву 13 лет колонии строгого режима.

Наталья Шинкарева