УСК «Сибиряк» оштрафована на 0,5 млн рублей за земляные работы без разрешения

Арбитражный суд Красноярского края признал строительную компанию ООО «УСК “Сибиряк”» нарушившей порядок строительства (ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ) и оштрафовал ее на 500 тыс. руб.

Административное дело было возбуждено после проведенной прокуратурой Емельяновского района Красноярского края проверки соблюдения градостроительного законодательства. Как сообщила пресс-служба ведомства, УСК «Сибиряк» получила в аренду участок площадью 87 га для строительства микрорайона «Северный» в поселке Солонцы, но вопреки требованиям закона, начала земляные работы по подготовке территории без получения разрешительной документации.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО УСК «Сибиряк» образовано в ноябре 2004 года, на 75% принадлежит красноярскому бизнесмену Владимиру Егорову и на 25% — Екатерине Кочетковой. В 2019 году компания получила 9,7 млрд руб. выручки и 90,5 млн руб. чистой прибыли.

Дарья Решетникова