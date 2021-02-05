Грузовик столкнулся с автомобилем спасателей в Ижевске

33-летний водитель грузовика «МАЗ» столкнулся с автомобилем «ГАЗ» поисково-спасательной службы, который двигался с включенными проблесковыми маячками, напротив дома №66 по ул. М. Горького в Ижевске около 23:40 4 февраля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что водитель «МАЗ» проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадали 33-летний водитель «ГАЗ» и три его пассажира в возрасте 22, 34 и 36 лет. Их госпитализировали. По факту происшествия проводится проверка.