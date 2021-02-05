На Кубань поступило 50 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Краснодарский край доставлено 50 тысяч доз вакцины «Спутник V», это крупнейшая с начала прививочной кампании партия, сообщила пресс-служба администрации края. В регионе получили прививки от коронавируса около 40 тыс. человек, из них полный курс вакцинации прошли 10 тыс. жителей края.

В Краснодарском крае работает 101 центр вакцинации — 97 пунктов на базе больниц и поликлиник, а также 4 мобильных пункта. При необходимости в регионе может быть развернуто еще 24 мобильных комплекса для вакцинации. По данным администрации края, число желающих сделать вакцину с каждым днем увеличивается.

Наталья Шинкарева