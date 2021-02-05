В Татарстане в доме для престарелых нашли нарушения пожбезопасности

Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в татарстанском интернате для престарелых «Новошешминский ДИПИ». Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, крышка люка наружной эвакуационной лестницы не соответствует предъявляемым требованиям, а балконы эвакуационных выходов не очищены от снега и наледи. Кроме того, в здании нет систем оповещения о пожаре.

По итогам проведенной проверки прокуратура Татарстана потребовала от руководителя учреждения устранить нарушения. По итогам рассмотрения представления все нарекания были устранены, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, прокуратура Татарстана начала проверять дома для престарелых после трагедии в Башкирии, где в результате пожара погибли 11 человек.

"Ъ-Казань"