Строительство новых орловских объектов ЖКХ требует 1,3 млрд рублей

В Орловского области «для бесперебойного и качественного обеспечения водоснабжения» необходимо построить около 100 объектов на общую сумму 1,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Заместитель руководителя регионального департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Григорий Шайкин рассказал, что госэкспертиза утвердила проектно-сметную документацию на строительство 12 объектов. На них потребуется 66 млн руб.

Еще 25 объектов на 697 млн руб. имеют документацию, которая пока не прошла госэкспертизу. Для 63 объектов сметы не разработаны.

Александр Прытков