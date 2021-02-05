Ярославские предприятия за месяц экспортировал сельхозпродукции на $1,1 млн

За первый месяц 2021 года предприятия агропромышленного комплекса Ярославской области экспортировали продукцию на $1,1 млн, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка.

В департаменте отметили, что ярославская сельскохозяйственная продукция экспортируется в Китай, Абхазию, Украину, Белоруссию, Казахстан, Литву, Армению, США, Польшу. Кроме того, в 2021 году предприятия АПК региона начали экспортировать свою продукцию во Вьетнам и в некоторые страны Африки и Южной Америки.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что за 2020 год агропредприятия Ярославской области экспортировали 8,07 тыс. тонн продукции на $13,9 млн. Эти показатели почти в два раза превышают результат 2019 года, когда из региона было экспортировано 4,3 тыс. тонн сельхозпродукции на $7,4 млн.

В департаменте уточнили, что основной объем экспорта составляет мясная и молочная продукция. В целом на 2021 год плановый показатель по экспорту продукции АПК для Ярославской области, установленный Минсельхозом РФ в размере $12,5 млн.

Антон Антонов