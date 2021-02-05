Горнолыжную базу «Чайка» в Самаре опять пытаются сдать в концессию

Утвержден перечень объектов, которые принадлежат самарской администрации и в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения. В него входит здание учебно-спортивного центра «Чайка». Постановление администрации опубликовано на официальном сайте.

Имеется ввиду объект в 65 квартале Самарского лесничества. Центр «Чайка» был построен в 1974 году. Он занимает площадь 350,3 кв. м. Концессионное соглашение в отношении объекта будет предполагать реконструкцию здания. В минувшем году администрация Самары уже пыталась сдать центр в концессию, чтобы провести его реконструкцию.

Георгий Портнов