Депутат Госдумы выступил против увеличения размера взноса за капремонт в Самарской области

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выступил против инициативы фонда капремонта Самарской области по увеличению взноса. С таким заявлением депутат выступил на встрече главы региона Дмитрия Азарова с сенаторами и депутатами. Об этом сообщает партия «Единая Россия».

«Я считаю, что это решение необоснованно, оно неправильное. Во-первых, потому, что в период пандемии у людей и без того снижаются доходы, во-вторых, совсем недавно уже произошло повышение цен, в том числе, и в начале текущего года, и в-третьих, у нас еще не отгремели последствия работы предыдущего руководства фонда, которое сегодня находится под стражей», — цитируют депутата.

В своем ежегодном отчете фонд капремонта Самарской области предложил повысить минимальный размер взноса на капремонт до 8,96 руб. за кв.м. Существующий размер взноса в ФКР считают «экономически необоснованным». Плата за капремонт уже увеличивалась в минувшем году на 10,8%, а в текущем году, по расчетам организации, на 5,6%. Так, в начале 2021 года плата за капремонт в регионе для домов высотой до пяти этажей выросла с 6,28 руб. до 6,63 руб. за один кв. м, для зданий от шести этажей и выше — с 7,22 руб. до 7,62 руб. за кв.м.

Осенью 2020 года Ленинский районный суд Самары зачитал приговор временно исполнявшему обязанности гендиректора НК «Фонд капремонта Самарской области» Михаилу Архипову и его брату Алексею Архипову. Оба совершили 22 преступления, связанных с коммерческим подкупом (ч.ч. 7, 8 ст. 204 УК РФ и ст. 204.1 УК РФ). Бывший чиновник получил наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 млн руб., брат Михаила Архипова осужден на 6,5 лет со штрафом в размере 25 млн руб. Как установило следствие, руководитель фонда через своего родственника получил более 36 млн руб. взяток от строительных компаний.

Ани Айвазян