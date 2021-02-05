В Краснодаре скандально известных застройщиков братьев Холодняк будут судить заочно

Прикубанский районный суд Краснодара начинает слушание уголовного дела в отношении застройщиков, которые обманули 224 покупателя жилья с ущербом 220 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. По данным сайта суда, подсудимыми по делу о мошенничестве и легализации незаконно полученного имущества являются Владимир и Александр Холодняк, которые уехали из России и объявлены в международный розыск.

Братья Холодняк с 2010 по 2013 годы руководили строительной компанией «Родина» и привлекали денежные средства дольщиков якобы для возведения многоквартирных домов в Краснодаре. Следствие установило, что злоумышленники не имели разрешений на строительство и заключенных договоров с ресурсоснабжающими организациями. По данным полиции, Владимир и Александр Холодняк похищали полученные от дольщиков средства и распоряжались ими по своему усмотрению. Объекты строительной компании «Родина» до сих пор не достроены.

Анна Перова, Краснодар