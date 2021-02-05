В Ростове перевозки в городских электричках увеличились на 21%

За январь 2021 года городские электрички Ростова-на-Дону перевезли 15,7 тыс. пассажиров. Этот показатель на 21% больше, чем в январе прошлого года (13 тыс. человек). Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Средний дневной пассажиропоток в прошлом месяце 2021 года вырос почти в два раза по сравнению с декабрем 2020 года. В декабре в городски электричках ежедневно ездили более 1 тыс. пассажиров.

«В январе текущего года количество рейсов городских электричек в Ростове-на-Дону увеличилось вдвое — до шести. Были добавлены два утренних рейса и один вечерний»,— говорится в сообщении. Отмечается, что самый ранний рейс отправляется в 5:50. Он продлен до станции Хапры.

Наталья Шинкарева