Полицейские отобрали собаку у фальшивомонетчиков

Расследуя дело о попадании в торговую сеть фальшивой пятитысячной купюры, которой расплатились в Арзамасе, сотрудники полиции задержали в Выксе двух местных жителей. 19-летние парни передвигались на арендованной иномарке, в обшивке потолка которой нашлось еще 17 поддельных купюр номиналом 5 тыс руб. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, при обыске на квартире одного из задержанных нашлась собака, которая была куплена в Нижнем Новгороде также за фальшивые деньги. Пес породы шпиц был возвращен прежней хозяйке.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ за оборот фальшивых купюр. По решению суда оба фальшивомонетчика были арестованы, они написали явку с повинной и признались в совершенных преступлениях.

Иван Сергеев