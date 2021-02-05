В Воронежской области массовая вакцинация от COVID-19 может завершиться летом 2021 года

Массовая вакцинация от коронавируса в Воронежской области может завершиться летом 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба облправительства по итогам заседания регионального оперштаба по борьбе с инфекцией.

По словам губернатора Александра Гусева, для достижения этой цели ежесуточное количество привитых в 8 тыс. необходимо увеличить до 10 тыс. «Нужно понимать, что заявленные нами объемы суточной вакцинации недостаточны. Нам нужно прививать больше 10 тыс. человек в сутки. Давайте мы просчитаем с полным объемом вакцинированных к июню. Сколько нам нужно пропускать ежесуточно людей через пункт вакцинации с учетом двукратного ввода вакцины? Цифры должны вырасти», — отметил господин Гусев.

По данным на 5 февраля, в регионе привились 30,8 тыс. человек, из них двукратно — более 3 тыс. Всего в область поступило 52,9 тыс. доз вакцины. Изначально планировалось получить около 700 тыс. доз, затем объем поставок увеличился до 1 млн. По всей области открыто 50 пунктов вакцинации, в которых работает 81 прививочный кабинет, также начинают работа мобильные выездные бригады. «По мере получения дополнительного холодильного оборудования для транспортировки и хранения вакцин при низких температурах количество прививочных кабинетов будет увеличиваться», — отметили в облправительстве.

Александр Прытков