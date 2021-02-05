Бывшего и.о. директора волгоградского техникума обвинили во взяточничестве

Красноармейский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего и.о. директора ГАПОУ «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций». Он обвиняется в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки), четырех эпизодов ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), а также семи эпизодов ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

Как сообщили в региональной прокуратуре, обвиняемый совместно с завотделом учебной и производственной практики и содействия трудоустройству ГАПОУ «ВТЖТиК» за деньги выдавали свидетельства об уровне квалификации без обучения и проверки знаний. Сумма денежного вознаграждения варьировалась от 15 тыс. руб. до 45 тыс. руб. Кроме того, с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года и.о. директора якобы внес в свидетельства об уровне квалификации ложные сведения о прохождении семью гражданами обучения в ГАПОУ «ВТЖТиК».

Вину мужчина признал частично. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай