AEON вернет в виде субсидии до 20% инвестиций в освоение месторождения на Таймыре

Проект освоения Сырадасайского каменноугольного месторождения на Таймыре включен в утвержденный правительством РФ перечень из шести инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны.

Как сообщает пресс-служба «Енисейской Сибири», реализующее проект ООО «Северная звезда» (входит в AEON), сможет рассчитывать на безвозвратную субсидию от государства в размере до 20% своих вложений. Эти средства можно будет потратить на создание инфраструктуры для промышленных объектов, добавляют в пресс-службе.

Освоение Сырадасайского месторождения предполагает строительство Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей на полуострове Таймыр.

Кластер входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» и будет включать угольный разрез, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый поселок и морской угольный терминал «Енисей».

«Инвестором получено разрешение на строительство и уже в этом году на разрезе планируется начать добычу угля»,— сообщил генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Объем финансирования проекта, как сообщалось, составит более 45 млрд руб. до 2024 года.

Дарья Решетникова